هل قلة شرب المياه تسبب جفافا للعين أو ضعف النظر؟

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ونقل الموقع الإلكتروني كونسلتو، عن الدكتور أمير حمزة أن الإفراط في البكاء قد يتسبب في حدوث التهابات في العين، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي إلى جفاف العين.

وأشار إلى أن "للدموع 3 طبقات، الأولى تغطي القرنية، والثانية هي طبقة مخاضية عبارة عن المياه نفسها، والثالثة هي طبقة من الزيت، وعند حدوث أي مشكلة في الطبقات الـ 3 تحدث مشكلة في العين".

وأفاد بأن كثرة إفراز الدموع للإنسان تعني بدورها أن هذه الدموع غير قادرة على البقاء داخل العين فتخرج منها، وهو ما يعني جفاف العين والطبقة الدمعية غير منضبطة، ما يتطلب الذهاب إلى الطبيب لسرعة العلاج.

وحول أسباب الإصابة بجفاف العين، أفاد بأن هناك أسبابا متعددة للإصابة بجفاف العين، منها قلة شرب المياه وقلة رمش العين والعدسات اللاصقة غير الطبية، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بوجود خلل في الغدد الدمعية والتعرض لتكييفات الهواء.

وبشأن أعراض جفاف العين، أوضح استشاري طب وجراحة العيون، أن أعراض جفاف العيون تشمل عدم القدرة على الجلوس في أماكن إضاءتها عالية والشعور بحرقة ووخز في العين وتشوش الرؤية.

ومن بين الأعراض الأخرى لجفاف العين، فقد أكد أن عدم التركيز في النظر للأشياء والشعور بحكة في العين، من بين تلك الأعراض أيضا.