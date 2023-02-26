استمرار إرسال المساعدات للمنكوبين بالزلزال في سوريا

العالم - سوريا

وأفادت وكالة (سانا) للأنباء أنه وصلت إلى مطار دمشق الدولي أمس السبت طائرتان إماراتيتان، الأولى تحمل 105 أطنان و400 كيلوغرام من المواد الغذائية والطبية والأغطية ومستلزمات الأطفال، بينما حملت الثانية 29 طناً و620 كيلوغراماً من المواد الطبية والغذائية وحليب الأطفال.

وأضافت الوكالة أنه وصلت ثلاث طائرات إماراتية تحمل مواد إغاثية وسيارات إسعاف ومستلزمات طبية إلى مطار اللاذقية.

وقال مدير مطار اللاذقية زياد الطويل في تصريح لمراسل سانا أن الطائرة الأولى حملت على متنها 8 سيارات إسعاف مجهزة بكل الإمكانيات والمعدات، لدعم المنظومة الصحية وتعزيز خدمات الإسعاف لنقل المصابين والمرضى إلى المراكز الصحية والمشافي في المحافظة.

ولفت الطويل إلى أن الطائرة الثانية حملت على متنها سيارتي إسعاف مجهزتين بكل الإمكانيات والمعدات لدعم المنظومة الصحية، كما حملت أيضاً 10 أطنان من المساعدات الطبية، موضحاً أن الطائرة الثالثة حملت على متنها 24.4 طناً من المساعدات الإغاثية.

وإلى مطار حلب الدولي وصلت أمس طائرتان إماراتيتان، تحمل الأولى 25 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال، بينما حملت الثانية 30 طناً من المواد الغذائية والإغاثية.

كما وصلت إلى مطار حلب طائرة إيرانية تحمل على متنها مساعدات غذائية وحليب أطفال ومواد إغاثية بوزن 14 طناً.

وحسب أحدث الإحصائيات ، تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير/شباط الجاري 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا في أحدث حصيلة معلنة.