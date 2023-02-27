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زلزال سوريا وقانون قيصر الامريكي- الجزء الاول

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

زلزال سوريا كان مرعباً ومهولاً بآثاره التي فاقت ما اصاب البلاد من حروب خلال 22 سنة، فالزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا، كشف عن كارثة في الوضع الانساني فيها، فاقمها حصار ظالم جائر، لا تجد المساعدات المطلوبة سبيلاً للوصول الى محتاجيها.

دمار طبيعي وقيصر امريكي، يتزاحمان على سوريا، بيد ان القيصر الامريكي لم تشفع عنده صور الموت وصور الاطفال وهم يأنون تحت ركاب بيوتهم المدمرة، من ازاحة الحسابات السياسية جانباً والكيل بمكيال واحد "مكيال الانسانية".

وفاقم الوضع تقاعس المؤسسات والمنظمات الدولية والاممية بشكل كبير لنجدة هل سوريا جراء هذه الكارثة الانسانية.

قانون قيصر الاحادي الجانب هذا وبدلاً من ان يفرض عقوبات على امريكا لانتهاكها قواعد القانون الدولي.. طبقتها امريكا على الشعب السوري وعلى كثير من الدول وليست سوريا فقط.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الباحث السياسي هادي قبيسي

استاذ في القانون الدولي الدكتور حسن جوني

الباحث السياسي الدكتور اكثم سليمان

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زلزال سوريا وقانون قيصر الامريكي- الجزء الثاني

زلزال سوريا وقانون قيصر الامريكي- الجزء الاول