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زلزال سوريا كشف الوجه الحقيقي لقانون قيصر الامريكي واهدافه

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي هادي قبيسي، ان قانون قيصر الامريكي، هو ليس قانون ولا عقوبات، مستشهداً بتصريح بوزير الخارجة الايراني السابق بانه ارهاب اقتصادي، ويمكن تسميته باجراءات اقتصادية عدوانية.

وقال قبيسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": عندما نقول هذا قانون وهذه عقوبة، يجعل من سوريا مرتكبة، بينما هو عملاً اجراء حربي ضد سوريا، لابقاء الحرب الاقتصادية على سوريا مستمرة ومعاقبتها على انتصارها في الحرب ضد التكفيريين الذين اشرف على ادارتهم الامريكيين انفسهم وبتمويل خليجي.

من جانبه، اكد الباحث السياسي الدكتور اكثم سليمان، ان زلزال سوريا كشف ان حقوق الانسان في الغرب باتت لا تشمل الانسان، بل باتت هي بحد ذاتها، اما الانسان فليذهب الى الجحيم.

وقال سليمان: ان زلزال سوريا كشف ايضاً افتراء التفكير الغربي والمنظومة الغربية نحو الداخل، مشيراً الى انه حينما يصوت الكونغرس على قرارات امريكية فانها تتعلق بالاراضي الامريكية، اما ان يعاني المواطن السوري وتجويعه نتيجة اجراءات صوّت عليها عضو في الكونغرس على بُعد آلاف الاميال، فهذه قضية تستحق دراسة مستفيضة.

بدوره، اعتبر استاذ في القانون الدولي د. حسن جوني، ان الحصار الامريكي والعقوبات على سوريا هي بدون ادنى تعتبر جريمة حرب، كون تجويع السكان المدنيين حسب المادة 85 في البروتوكول الاول، تشكل جريمة حرب، اضافة الى الجريمة ضد الانسانية وابادتها وفقاً للمادة السابعة من نظام روما.

وقال جوني: ان سوريا في حالة حرب دوماً نتيجة تواجد القواعد العسكرية الامريكية على اراضيها، وان سوريا امام ارهاب امريكي ضد شعب باكمله.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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