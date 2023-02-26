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قوات الاحتلال تشن اعتقالات بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تشن اعتقالات بالضفة المحتلة
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

العالم- فلسطين

هذا فيما تواصل قوات الاحتلال تشديد الإجراءات العسكرية في نابلس لليوم الرابع.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزتها الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ويأتي ذلك، فيما شهدت مناطق مختلفة بالضفة مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، حيث نفذ فلسطينيون 42 عملا مقاوما بالضفة الغربية، خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لوقوع إصابات في صفوف الاحتلال.

وتنوعت العمليات ما بين 16 عملية إطلاق نار، وتفجير 6 عبوات ناسفة، وإلقاء 3 زجاجات حارقة، وإحراق نقطتين عسكريتين، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين، واندلاع 14 نقطة مواجهة.

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