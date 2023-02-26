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شاهد: وفد برلماني عربي يكسر الحصار ويزور برلمان سوريا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

توجّه وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الى سوريا بزيارة رسمية.

العالم - مراسلون

وكان المؤتمر الرابع والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي قرّر تشكيل الوفد، وشدد على ضرورة عودة سوريا الى محيطها العربي، ودعم وحدة العراق والقضية الفلسطينية، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأفاد مراسل قناة العالم ان الاستعدادات تجري علی قدم وساق في مبنی مجلس الشعب السوري من أجل استقبال الوفد البرلماني العربي القادم من بغداد.

وسيلتقي الوفد البرلماني العربي مع اعضاء مجلس الشعب السوري ثم يلتقي بالرئيس السوري بشار الاسد لنقل الرسالة التي تتضمن البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للبرلمانات العربية.

هذا ومن المقرر وصول وفداً يشمل 90 شخصاً الی مطار دمشق الدولي بينهم رؤساء ثمانية برلمانات عربية منهم العراق وفلسطين ومصر وامتنعت دول عن الحضور في الوفد منها قطر والكويت المغرب.

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شاهد: وفد برلماني عربي يكسر الحصار ويزور برلمان سوريا