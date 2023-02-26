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الامن العراقي يصدر بيانا رسميا بشأن التعرض الإرهابي في الأنبار

الامن العراقي يصدر بيانا رسميا بشأن التعرض الإرهابي في الأنبار
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار بالعراق، اليوم الاحد، بياناً بشأن التعرض الإرهابي في المحافظة، والذي أودى بحياة أربعة من مقاتلي الحشد العشائري.

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بتاريخ 26/2/2023، وبالساعة ٥٠٠ من فجر اليوم حصل حادث اعتداء ارهابي اثم على مقر السرية الثالثة التابعة للفوج الثاني حشد هيت في منطقة الخوضة بين ناحية المحمدي ومدينة هيت ضمن اعمال الفوج الثالث لواء المشاة ٢٩ الفرقة السابعة الجيش العراقي مما ادى الى استشهاد 4 من مقاتلي الحشد الشعبي العشائري المتواجدين في مقر السرية".

وتابع البيان، "على اثر ذلك انتقل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار الى قضاء هيت ناحية المحمدي وتم التوجه الى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الجريمة".

ووجه كسار، بـ"تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة هيت ومكتب مكافحة اجرام هيت وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب هيت وبأشراف ومتابعة مباشرة من قبله والتاكيد على سرعة كشف ملابسات الجريمة ومطاردة الفاعلين للقبض عليهم".

وأشار الى، ان "هذه الثلة المجرمة المتبقية من شراذم داعش الارهابي لن تثنينا عن اداء واجبنا المقدس في محافظتنا العزيزة وسنستمر ببسط الامن والاستقرار وحماية ارواح وممتلكات المواطنين ومن الله العون والتوفيق".

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الامن العراقي يصدر بيانا رسميا بشأن التعرض الإرهابي في الأنبار