ولايتي للنخالة: إيران ماضية في دعم القضية الفلسطينية

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"، أشاد "ولايتي" بوحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه امام العدو الصهيوني المحتل.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤيد وتدعم حركة الجهاد الاسلامي ومقاومة الشعب الفلسطيني.

وتابع ولايتي: نعتز بشجاعة المناضلين وتضحياتهم أمام قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، والذين سطروا ملاحم كبرى في هذا المسار.

واعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، شجاعة المناضلين في الميدان، ودفاع الشعب الفلسطيني عنهم، خير دليل على إثبات اقتدار هذا الشعب وعدم تخليه عن مقاومته حتى تحرير القدس والشعب الفلسطيني.