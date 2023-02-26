الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ولايتي للنخالة: إيران ماضية في دعم القضية الفلسطينية

ولايتي للنخالة: إيران ماضية في دعم القضية الفلسطينية
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ماضية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"، أشاد "ولايتي" بوحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه امام العدو الصهيوني المحتل.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤيد وتدعم حركة الجهاد الاسلامي ومقاومة الشعب الفلسطيني.

وتابع ولايتي: نعتز بشجاعة المناضلين وتضحياتهم أمام قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، والذين سطروا ملاحم كبرى في هذا المسار.

واعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، شجاعة المناضلين في الميدان، ودفاع الشعب الفلسطيني عنهم، خير دليل على إثبات اقتدار هذا الشعب وعدم تخليه عن مقاومته حتى تحرير القدس والشعب الفلسطيني.

روابط ذات صلة

ولايتي: الفقيد 'الزواوي' كان صامدا في الدفاع عن أهداف الشعب الفلسطيني

ولايتي يهنئ السيد حسن نصرالله اثر إقرار الحقوق البحرية اللبنانية

ولايتي : على الدول المستقلة مراقبة تغلغل الناتو وأميركا بالمنطقة

ولايتي: لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران والعراق يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في رياضة الجودو

صنعاء تؤكد على وحدة اليمن ورفض التواجد العسكري الاجنبي

قافلة إغاثية يمنية ثانية لمتضرري الزلزال تنطلق إلى حلب

ولايتي للنخالة: إيران ماضية في دعم القضية الفلسطينية

بشأن المسيّرات الإيرانية؛ أميرعبداللهيان : على الغرب أن يكفّ عن توجيه الاتهامات الواهية

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار داخل سوق غربي باكستان