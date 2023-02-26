شاهد. ود كبير يرافق زيارة وفد البرلمانات العربية لسوريا

العالم - مراسلون

وقال بشار الاسد ان الوفد البرلماني يؤشر إلى وقوف الأشقاء العرب إلى جانب الشعب السوري بعد كارثة الزلزال والحرب الإرهابية موضحاً ان هناك مؤسسات عربية فاعلة قادرة على أخذ زمام المبادرة والتحرك لصالح للشعوب العربية.

بدوره اكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي على أهمية العمل على جميع المستويات من أجل عودة دمشق لممارسة دورها الفاعل في محيطها العربي.

وقال عضو مجلس الشوری العماني حمود بن أحمد اليحيائي لقناة العالم:"رسالتنا اليوم رسالة تعاون وتعاضد ووقوف مع الشعب السوري الشقيق، خاصة بعد حادث الزلزال الاخير الذي حل بسوريا والمحنة التي مر بها الشعب السوري. نقول للشعب السوري نحن معکم قلباً وقالباً الی ان تعود سوريا ان شاء الله الی البيت العربي الکبير وتعود الی دورها القومي الرائد".

الوفد البرلماني العربي زار مجلس الشعب السوري وعقد فيه لقاء مع نوابه، أكد أعضائه في كلماتهم ان لا غنى عن سوريا، ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي املين عودة دمشق اليه.

وقالت أية فوزي وهي نائبة في البرلمان المصري، قالت لقناة العالم:"کلنا اليوم دعماً وتأکيداً ان الدول العربية کلها تؤيد سوريا لتکون علی ارض صلبة ونقدم کل التعازي لأسر الشهداء والضحايا ونتمنی لجميع المصابين الشفاء العاجل ان شاء الله".

وعلى مرمى ايام من الزلزال الذي ضرب البلاد، كانت سوريا على تماس مع وفود عربية عدة ما يشي بقرب تغيير المعادلة السياسية في المنطقة، حيث غدت دمشق على طريق العودة الى سابق عهدها فبدأ العرب بالعودة وسيليهم الكثير بلا تحفظات.

مازالت أبواب دمشق مفتوحة للحراک السياسي العربي، وفود متلاحقة تصل الی العاصمة السورية تشي ببداية کسر الحصار السياسي والدبلوماسي عن البلاد.