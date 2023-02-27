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الادميرال ايراني يؤكد الدور النشط للقوة البحرية الايرانية في المحيطات

الادميرال ايراني يؤكد الدور النشط للقوة البحرية الايرانية في المحيطات
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

اشار قائد القوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الادميرال شهرام ايراني الى وصول القطع البحرية الايرانية الى المياه البعيدة، مؤكدا الدور النشط لهذه القوة في المحيطات.

العالم - ايران

وقال الأدميرال إيراني يوم الأحد في المؤتمر الوطني الرابع والمؤتمر الدولي السادس للطب الوقائي والصحة والإغاثة والعلاج المنعقد في جامعة "الإمام الخميني" للعلوم البحرية في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال ايران: لسنا بحاجة إلى معدات الاجانب على سطح محيطات العالم، لاننا بتنا نعتمد على معرفة علمائنا، بينما في الماضي لم يكن من الممكن الابحار الى بعض الأماكن.

واضاف: في مجال الصحة والعلاج، تعد الوقاية هي بالتأكيد أولوية ، وتعد غرف العمليات وبنك الدم من إنجازات هذه القوة.

وأوضح بانه تم التخطيط ليتم عقد مثل هذا المؤتمر مع دول المنطقة في العام القادم وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن حتى نتمكن من الاستفادة من خبراتها.

واكد انه ينبغي علينا اليوم ان نتعلم جميعا باننا كجنود لا تعريف للزمن في العمل ونقاتل اينما اقتضت الحاجة واضاف: ان العدو لا يُرى اليوم ولا ياتي بمعدات عسكرية الى الامام بل يعمل بطريقة اخرى في عدائه.

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