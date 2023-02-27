شاهد.. وحشية اعتداء المستوطنين ماذا فعلوا باهالي نابلس وقراها؟

وقال مراسلنا: انه نتيجة لهذا الاعتداء سقط شهيد فلسطيني واصيب مئات الفلسطينيين بالرصاص الحي وغير الحي، بالاضافة الى تحطيم وحرق حوالي 30 منزل ومنشأة وعشرات السيارات التابعة للفلسطينيين، فيما تعرض عشرات الفلسطينيين لحالات اختناق جراء استنشاقِ الغازات المسيلة للدموع والدخان الناتج عن أعمال الحرق.

هذا وقد دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العاجل، والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين دعما لبلدة حوارة والثأر للشهداء والجرحى.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيان إن المقاومة هي السبيل لرد العدوان، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وبدأت في قطاع غزة فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الفاصل مع قوات الاحتلال نصرة لأهالي نابلس. وخرجت مسيرات في مخيمي جباليا والنصيرات، كما أشعل الفلسطينيون الإطارات المطاطية ضمن الخطوات الأولية لإسناد أهالي نابلس.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

