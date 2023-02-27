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شاهد.. وحشية اعتداء المستوطنين ماذا فعلوا باهالي نابلس وقراها؟

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان الضفة الغربية وتحديدا منطقة نابلس وقراها تعيش اجواءاً من التوتر المرتفع جداً وحالة من الاستنفار الكبير خاصة ما بين سكان بلدة حوارة التي كان لها النصيب الاكبر من عملية اقتحام واعتداء ارهاب المستوطنين منذ مساء امس وحتى ساعات الفجر الاولى من هذا اليوم.

وقال مراسلنا: انه نتيجة لهذا الاعتداء سقط شهيد فلسطيني واصيب مئات الفلسطينيين بالرصاص الحي وغير الحي، بالاضافة الى تحطيم وحرق حوالي 30 منزل ومنشأة وعشرات السيارات التابعة للفلسطينيين، فيما تعرض عشرات الفلسطينيين لحالات اختناق جراء استنشاقِ الغازات المسيلة للدموع والدخان الناتج عن أعمال الحرق.

هذا وقد دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العاجل، والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين دعما لبلدة حوارة والثأر للشهداء والجرحى.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيان إن المقاومة هي السبيل لرد العدوان، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وبدأت في قطاع غزة فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الفاصل مع قوات الاحتلال نصرة لأهالي نابلس. وخرجت مسيرات في مخيمي جباليا والنصيرات، كما أشعل الفلسطينيون الإطارات المطاطية ضمن الخطوات الأولية لإسناد أهالي نابلس.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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