الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير خارجية مصر سامح شكري

العالم - سوريا

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، إن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل اليوم الإثنين وزير الخارجية سامح شكري، الذي وصل إلى دمشق في وقت سابق.



وقال الناطق الرسمي المصري السفير أحمد أبوزيد، في تغريدة عبر «تويتر» إن « شكرى عقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية»، مشيرا إلى أن الوزير المصري «نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سورية جراء الزلزال المدمر».

وأشارت الخارجية المصرية أن “الرئيس الأسد شكر مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها، وحسن معاملتهم كأشقاء”.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد قد استقبل في مطار دمشق الدولي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.

وحسب (سانا)، قال المقداد خلال تصريح صحفي له مع نظيره المصري سامح شكري: عندما يأتي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الى دمشق فهو ياتي الى بيته وأهله وبلده، مضيفا "كان لقيادة مصر وشعبها دور كبير في مواجهة النتائج الكارثية للزلزال".

من جانبه، قال شكري: ان الشعب السوري له مكانته الخاصة لدى الشعب المصري وتربطنا أواصر إنسانية ونحن هنا لمؤازرة أشقائنا في سورية وتنسيقنا مع الحكومة السورية بدأ منذ الايام الاولى لوقوع الزلزال.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قد أكد في بيان له أمس الاحد، أن الزيارة تهدف لنقل رسالة تضامن من مصر مع سورية وشعبها الشقيق عقب كارثة الزلزال الذي خلف خسائر فادحة، مشيرا إلى أن شكري سيؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال، وأنها لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.