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نابلس.. مواطنون يتصدون للمستوطنين على جبل صبيح

نابلس.. مواطنون يتصدون للمستوطنين على جبل صبيح
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصدى المواطنون الفلسطينيون ظهر اليوم الاثنين، للمستوطنين بعد تجمعهم بحماية قوات الاحتلال على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة معا أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة على جبل صبيح.

وكان أعلن بن غفير نيته عقد مؤتمر صحفي على جبل صبيح.

كما تجمع مستوطنون على دوار "ايتسهار" استعدادا لمظاهرة في قرية حوارة.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من فتح محلاتهم في بلدة حوارة لمدة 3 أيام، لمحاولة السيطرة على الأوضاع الأمنية بعد أحداث أمس.

فيما حملت جرافة تابعة لقوات الاحتلال مكعبات اسمنتية لإغلاق المداخل الفرعية في قرية حوارة جنوب نابلس.

وقال وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت الذي زار موقع عملية أمس في حوارة: "نتوقع أياما معقدة وصعبة، ونحن مستعدون لجميع التهديدات" حسب قوله.

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