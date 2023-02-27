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الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 122 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 122 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 3 وفيات و122 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و567 الفا و824 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و845 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 283 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 441 الفا و61 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 122 إصابة جديدة بكورونا

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