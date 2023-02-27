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لقاء يجمع في جنيف بين وزيري خارجية ايران واندونيسيا

لقاء يجمع في جنيف بين وزيري خارجية ايران واندونيسيا
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، الذي يزور جنيف للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الانسان الـ 52، التقى اليوم الاثنين، بنظيرته الاندونيسي السيدة "ريتنو البي مرسودي".

العالم - ايران

ووصل "امير عبداللهيان"، فجر الاثنين، الى جنيف السويسرية التي تستضيف اجتماع حقوق الانسان الـ 52، اضافة الى المؤتمر السنوي لنزع السلاح، للمشاركة في كلا الاجتماعين.

وعلى امتداد هذه الزيارة، يجري وزير الخارجية الايراني مباحثات مع عدد من كبار مسؤولي الدول والمنظمات الحاضرة في جنيف.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى "امير عبداللهيان"، كلا من وزير الخارجية الفنلندي والارميني ونظيرته البلجيكية.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في زيارته الحالية الى الجنيف، مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" الى جانب المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني".

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