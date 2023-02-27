البرازيل تتجاهل الضغوط الأمريكية وتسمح برسو البوارج الايرانية في "ريو دي جانيرو"

العالم - ايران

أفادت مصادر إخبارية دولية ، اليوم الاثنين ، أن بارجتين إيرانيتين رستا في ميناء ريو دي جانيرو بإذن من حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للمنظمة المسؤولة عن ميناء ريو دي جانيرو أن بارجتين تابعتين للبحرية الإيرانية هما "مكران" و "دنا" دخلتا الميناء يوم الأحد.

وكانت رويترز أفادت في وقت سابق أن البرازيل استسلمت عشية زيارة رئيسها لواشنطن للضغوط الأمريكية ورفضت طلب إيران لرسو هذه السفن في نهاية يناير.

على الرغم من ذلك ، أصدرت الحكومة البرازيلية الآن إذنًا لهذه السفن بدخول ميناء ريو دي جانيرو بعد انتهاء زيارة الرئيس دا سيلفا لواشنطن. وأصدر كارلوس إدواردو هويرتا أرتينيز ، نائب رئيس أركان البحرية البرازيلية ، تصريحًا لرسو هذه السفن في الفترة من 26 فبراير إلى 4 مارس.

يتم إصدار إذن الرسو للسفن الأجنبية من قبل البحرية البرازيلية ، ولكن لا يمكن إصدار هذا الإذن إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الشؤون الخارجية.

وكتبت رويترز أن وجود البوارج الإيرانية في سواحل البرازيل عمل استفزازي للولايات المتحدة. في 15 فبراير ، طلبت إليزابيث باجلي ، السفيرة الأمريكية لدى البرازيل ، من حكومة دا سيلفا عدم السماح بدخول البوارج الإيرانية في مؤتمر صحفي.

وقالت باجلي في ذلك المؤتمر الصحفي إن "السفن الإيرانية سهلت في الماضي التجارة غير المشروعة والأنشطة الإرهابية وفرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة". "البرازيل دولة مستقلة ، لكننا نؤمن إيمانا راسخا بأن تلك السفن يجب ألا ترسو في أي مكان".

وكان عضو في الكونجرس الأمريكي قد أعرب قبل شهر عن استيائه من أن حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم تمنع بارجتين إيرانيتين من الرسو في ميناء ريو دي جانيرو.

وقبل تصريحات هذا العضو في الكونجرس الأمريكي ، زعمت وكالة رويترز ، نقلاً عن مصادر مجهولة ، أنه عشية زيارته إلى واشنطن للقاء "جو بايدن" ، حكومة دا سيلفا "تحت ضغط من واشنطن" ، اخرت رسو البارجتين التابعتين للبحرية الإيرانية "مكران" و "دنا" في الميناء المذكور.

وكانت هذه الوكالة قد زعمت أنه كان من المفترض أن ترسو البارجتان الحربيتان في ميناء ريو دي جانيرو في الفترة من 23 يناير إلى 30 يناير ، لكن البرازيل أعلنت أنه تم نقل موعد رسو هاتين السفينتين إلى الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس.

وزعمت وكالة رويترز أن هذا الإجراء هو جزء من جهود حكومة دا سيلفا لإعادة العلاقات مع الحكومة الأمريكية ، بعد التوترات التي نشأت في العلاقات بين البلدين خلال ولاية الرئيس البرازيلي السابق. هذا على الرغم من حقيقة أن دا سيلفا كان منتقدًا للعقوبات الأمريكية ضد إيران لسنوات عديدة.

وعلى الرغم من ذلك ، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية ما قالته رويترز عن حدوث تأخير في رسو السفن الحربية الإيرانية تحت الضغط الأمريكي. وعبر عن جهله بسبب تغيير موعد رسو السفن الإيرانية وقال إن هذا الأمر لا علاقة له بأمريكا.