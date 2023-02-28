عبداللهيان والمفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكدان على استمرار التعاون

العالم - ايران

وناقش الجانبان في الاجتماع ، الذي عُقد على هامش الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.

وشرح وزير الخارجية الايراني مبادئ الجمهورية الإسلامية في ايران بشأن قضية حقوق الإنسان ورد على النقاط والملاحظات المطروحة من قبل المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد ، أشار امير عبداللهيان الى بعض جوانب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل اميركا ضد الشعب الايراني عن طريق فرض العقوبات الظالمة وغير الإنسانية.

وأكد الجانبان على استمرار الحوار وتبادل وجهات النظر والتعاون في مجال حقوق الإنسان.

ويزور وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان جنيف للمشاركة في الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الانسان والمؤتمر الدولي لنزع السلاح.

ويرافق امير عبداللهيان في زيارته هذه الى جنيف، مساعد رئيس السلطة القضائية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية كاظم غريب آبادي والمتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني.

والتقى وزير الخارجية الايراني في جنيف لغاية الان وزراء خارجية اندونيسيا وفنلندا وبلجيكا والنرويج وامين عام منظمة الامم المتحدة.