الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
١١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مناورات "المدافعين عن سماء الولاية".. الكشف عن أنفاق أنظمة الدفاع الجوي

مناورات
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

جرى الكشف عن أنفاق أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من خلال نشر صورة لخروج منظومة "سوم خرداد" الدفاعية في إطار مناورات الدفاع الجوي "المدافعين عن سماء الولاية 1401".

العالم - ايران

وكان المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1401" قد أعلن انطلاق هذه المناورات بكلمة السر "يا علي بن أبي طالب (ع)".

وقال العميد عباس فرج بور علمداري ان هذه المناورات قد بدأت بكلمة السر "يا علي بن أبي طالب (ع)" وبمشاركة وحدات ومنظومات الدفاع الجوي المختارة لقوات الدفاع الجوي للجيش وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، والقوات الجوية للجيش، وذلك تحت قيادة وتوجيه مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المشترك للدفاع الجوي في المناطق المراقبة جوا.

واكد العميد فرج بورعلمداري ان هذه المناورات تجري في اجواء حقيقية بالكامل وفي مرحلتها الاولى تستعد منظومات الدفاع الجوي لاداء مهام الرد السريع عبر مراعاة مبادئ السرية التامة لخداع العدو.

واضاف: هناك ربط واتصالات آمنة ومتعددة الحلقات بين منظومات الدفاع الجوي وبين مراكز القيادة والسيطرة على شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد لاتخاذ القرار السريع عند حدوث الخطر.

روابط ذات صلة

مناورات الدفاع الجوي... منظومتا "15 خرداد" و"3 خرداد" تدمران الاهداف الافتراضية المعادية

مناورات جوية ايرانية بمساحة مليون كيلومتر مربع + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مناورات الدفاع الجوي... تدمير صواريخ كروز ومسيّرات معادية بواسطة منظومتي دزفول ومجيد

في كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف.. المقداد: الاحتلال مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي

الدفاع الروسية: إجراء تدريبات في المنطقة الغربية لاعتراض هدف وهمي

السودان: أجندات خارجية تريد فرض إملاءات علينا بشأن سد النهضة

القاهرة لدمشق: ولّى زمن القطيعة

شاهد بالفيديو.. امريکا تستخدم سيناريو كيمياوية نفذته في سوريا لتتهم روسيا