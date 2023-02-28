مناورات "المدافعين عن سماء الولاية".. الكشف عن أنفاق أنظمة الدفاع الجوي

العالم - ايران

وكان المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1401" قد أعلن انطلاق هذه المناورات بكلمة السر "يا علي بن أبي طالب (ع)".

وقال العميد عباس فرج بور علمداري ان هذه المناورات قد بدأت بكلمة السر "يا علي بن أبي طالب (ع)" وبمشاركة وحدات ومنظومات الدفاع الجوي المختارة لقوات الدفاع الجوي للجيش وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، والقوات الجوية للجيش، وذلك تحت قيادة وتوجيه مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المشترك للدفاع الجوي في المناطق المراقبة جوا.

واكد العميد فرج بورعلمداري ان هذه المناورات تجري في اجواء حقيقية بالكامل وفي مرحلتها الاولى تستعد منظومات الدفاع الجوي لاداء مهام الرد السريع عبر مراعاة مبادئ السرية التامة لخداع العدو.

واضاف: هناك ربط واتصالات آمنة ومتعددة الحلقات بين منظومات الدفاع الجوي وبين مراكز القيادة والسيطرة على شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد لاتخاذ القرار السريع عند حدوث الخطر.