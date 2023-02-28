تدمير صواريخ كروز ومسيّرات معادية بواسطة منظومتي دزفول ومجيد

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم المناورات العميد عباس فرج بور ان منظومة دزفول الصاروخية هي منظومة للدفاع الجوي المنخفض والقصير المدى وقد نجحت في اعتراض وتدمير الهدف الموكل اليها.

واضاف العميد فرج بور ان الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرتقالية المعادية التي كانت تحاول دخول منطقة المناورات تم كشفها بواسطة شبكة الرادارات والتعرف عليها واعتراضها وبعد التنسيق مع شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد وكلت مهام تدميرها لمنظومة مجيد الصاروخية للدفاع الجوي المنخفض والتي نجحت في تدمير الاهداف.

واوضح العميد فرج بور ان الدفاع الصلب والمتعدد الحلقات امام هجوم صواريخ كروز هو من ضمن اهداف هذه المناورات، وقد تم خلالها محاكاة لشن هجمات صواريخ كروز وطائرات مسيرة موجهة وغيرها من انواع الطائرات المسيرة وتم تقييم اداء منظومتي دزفول ومجيد في التصدي لها والدفاع عن المناطق الحساسة والحيوية للبلاد.

منظومة مجيد الصاروخية هي منظومة خفيفة الحركة تحمل صواريخ الكتروبصرية بمدى 8 كيلومترات ونظرا لسرعة تحركها وتنقلها لا يمكن رصدها واستهدافها.

كما ان منظومة دزفول الصاروخية هي ايضا للدفاع الجوي المنخفض وهي منظومة متحركة ومتنقلة صممت للاشتباك مع اهداف جوية مثل الطائرات ثابتة الاجنحة والمروحيات المأهولة وغير الماهولة وصواريخ كروز وحتى القنابل والصواريخ التي تطلقها الطائرات وفي كافة الظروف الجوية، وهي مزودة بحاسوب للتحكم بالنيران ومنظومات رقمية كما ان صواريخها عمودية الاطلاق.

واوضح المتحدث باسم المناورات العميد فرج بور ان الاستفادة من الكوادر الشابة والمؤمنة والملتزمة هي من خصائص هذه المناورات واضاف: ان نقل تجارب الكوادر القديمة واصحاب الخبرة، الى الشباب هو ايضا من اهداف تنفيذ هذه المناورات، مضيفا بان قوات الدفاع الجوي تتمتع بجهوزية كاملة للدفاع عن المنشآت الحساسة والحيوية للبلاد عبر تشكيل حلقات آمنة للدفاع الجوي.