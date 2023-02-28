شاهد.. قيادي جنوبي يكشف عن اجندة امريكا وكيفية استثمارها الملف اليمني

وقال العماري في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": ان اليمن يشهد حالياً تصاعداً في وتيرة الصراع لان هناك اجندة تحاك ضده وللمنطقة ايضاً، موضحاً ان التدخل الامريكي مؤكد بشكل مباشر سواء في المشهد السياسي او المشهد العسكري، حيث يجري ترتيب المشهد العسكري بما يتناسب مع المشهد السياسي الذي تحاول امريكا تمريره في اليمن.

ونوه العماري الى ان الامارات تقوم بادوار خارج اطار الوساطة العمانية، كما ان الولايات المتحدة الامريكية لمست بان هناك تحرك ورغبة سعودية للهروب من المستنقع اليمني، وبالتالي بدأت تحريك اوراقها لابقاء السعودية في نفس المشهد، واوضح ان هناك اجندة امريكية يجري الاعداد لها بسبب الجغرافيا اليمنية المهم جداً للعالم، وان اهمية موقع اليمن تضاعفت بشكل كبير بعد الحرب بين اوكرانيا وروسيا.

واضاف العماري، ان عملية الحصار الامريكي لروسيا وتأثير الحرب على منابع الطاقة والغذاء جعلت الملف اليمني مرتبط بالتطورات الدولية، وهنا استشعرت السعودية خطر هذه المرحلة وحاولت الخروج من اليمن لكن امريكا منعتها عبر تصعيد الفصائل اليمنية الاخرى التي تديرها الامارات، ولهذا حاولت السعودية تلافي الوضع هذا من خلال تشكيل ما يسمى درع الوطن، مشيراً الى ان هذا الاسم الذي اختارته السعودية هدفه جمع كل الشتات العسكري تحته، بمعنى بقايا ما يسمى الجيش الوطني وكذلك بقايا من القوات التي تمردت على قوة العمالقة وغيرها، غير ان امريكا حاضرة بقوة في اليمن وتحاول تشظيب وتقسيم اليمن ما بين شمال وجنوب، ولهذا لن تسمح للسعودية بتوحيد الفصائل العسكرية.

كما اكد العماري ان امريكا والسعودية يستهدفان المجلس الانتقالي الجنوبي لاقصائه من المشهد لانه يمثل الجنوب اليمني، ويسعى الامريكان تسخير المشهد عبر ايجاد مجموعة شراذم كي تتصارع فيما بينها.

وحول الصراع ما بين الرياض وابوظبي، يرى العماري ان المصطلح الانسب هو ان نقول ان هناك تنافسا ما بين السعودية والامارات على خدمة الاجندة الامريكية، بمعنى ان امريكا هي من تدير الملف اليمني بالكامل، في السابق كانت تلعب خلف الكواليس طوال الفترة الماضية، لكن اليوم تلعب بالمكشوف بالنسبة للملف اليمني، ولفت الى انه منذ وصول المبعوث الامريكي الى مسقط بدأت المشاورات اليمنية تتعثر وتتباطأ، لان الامريكان يستثمرون في الملف اليمني، ويريدون اتفاق سلام يهيأ لهم بقاء قواتهم اطول فترة ممكنة وتوسيع قواعدهم العسكرية في المكلأ وحضرموت وغيرها.

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