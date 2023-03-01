أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 01 مارس 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- كيهان..

خطاب الوزير أميرعبد اللهيان بمجلس حقوق الإنسان يعكس إنتهاج دبلوماسية نشيطة بقلب اوروبا..

- سياست روز..

إستمرار مناورات "المدافعون عن سماء الولاية "1401 وإزاحة الستار عن صوامع لصواريخ مدمرة..

- عصر ايرانيان..

ايران تحذر من تبعات أي تحرك سلبي يستهدفها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية..

-وطن امروز..

قطع حربية ايرانية ترسو بميناء ريودي جانيرو البرازيلي رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية للبرازيل..

-جوان..

الأمم المتحدة: اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بقيمة أربعة مليارات دولار

- جمهوري اسلامي..

الطبيب السابق للبيت الأبيض يحذر من خطر فقدان الرئيس الأمريكي جو بايدن لقواه العقلية..

- اطلاعات ..

الوزير أميرعبد اللهيان: إقتربنا جدا من التوصل لتفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية..

- ابرار..

وزارة الخارجية تشجب بشدة الهجمات الوحشية للمستوطنين الصهاينة على بلدة حوارة وضواحي نابلس..

- خراسان ..

كوريا الشمالية تواجه أزمة نقص خطيرة في المواد الغذائية , والزعيم "اون" يأمر بتغييرات زراعية..

- قدس ..

بدء إضراب عام للمعلمين في بريطانيا رغم تهديدات رئيس الوزراء ريشي سوناك..

- مردم سالاري..

موسكو تؤكد إستعدادها للتفاوض مع كييف على أساس السيادة الروسية على مناطق بأوكرانيا..

- افتاب يزد ..

مسيرات أوكرانية تشن هجمات على مناطق بالعمق الروسي, وموسكو تتحدث عن صدها..

الصحافة الایرانیه

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( أهمية عملية المقاومة في أريحا)..

قتل مستوطن صهيوني يحمل الجنسية الامريكية واصيب عدة مستوطنين في عملية بطولية شنها مقاوم فلسطيني ببلدة اريحا بالضفة الغربية , وبالطبع قام الصهاينة بهجمات انتقامية جنونية الا ان عملية اريحا هزت الكيان والسلطة الفلسطينية ايضا. فمثل هذه العمليات تهدد المشاريع الاستيطانية بشدة.

( إن عملية أريحا جسدت رغم كل التصعيد الوحشي الجنوني الصهيوني قدرة المقاومين على قلب الطاولة على الصهاينة )

في الواقع تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعد المقاومة في الضفة واستخدامها لاساليب جديدة في هجماتها , اساليب باتت تكلف الصهاينة ثمنا باهضا وربما تؤدي الى تسارع وتيرة الهجرة العكسية من فلسطين المحتلة ، ففي اقل من شهرين منذ مطلع العام الجديد قتل ما لا يقل عن خمسة عشر صهيونيا مقابل مصرع 22 صهيونيا عام 2022 برمته الامر الذي قد يستدرج الكيان لحرب استنزاف بالضفة وبالتالي لتسريع وتيرة زواله وانهياره.

2- سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن اجراء امريكا وعشرات البلدان مناورات بحرية واسعة في الخليج الفارسي وبحر عمان في مقالها (القرع على طبول فارغة)..

تقوم الولايات المتحدة بمناورات بحرية واسعة النطاق بمشاركة نحو خمسين بلدا بينها السعودية والامارات ومصر.

(هدف أمريكا من المناورات طمأنة البلدان الحليفة والصديقة لها من أنها لن تتخلى عن أصدقائها وهو أمر تكذبه السياسة الامريكية نفسها)

والعالم كله شهد كيف تخلت امريكا عن الحكومة الافغانية حليفتها، ولا ينسى احد ان بايدن قرر فجأة سحب وحدات كبيرة من القوات الامريكية ونظم الباتريوت الصاروخية من بلدان عربية معروفة بصداقتها التقليدية مع امريكا كالسعودية والاردن .ان الدعم الامريكي لاوكرانيا في الحرب مقابل روسيا لايستهدف الدفاع عن الاوكرانيين قدرما يستهدف استنزاف روسيا واضعافها . وفي كل الاحوال ليس من الحكمة ولا من العقل ان يراهن اي بلد على وعود دعم امريكي , ومن هذا المنطلق قد لانبالغ اذا ما قلنا إن هذه المناورات مجرد تظاهر بالقوة وقرع على طبول فارغة.

3 كيهان ..

في تقريرها ( أمريكا وتراجع نظم عربية مقابل سوريا ) كتبت صحيفة كيهان..

دمشق تشهد اندفاع بلدان عربية معروفة بمواقفها العدائية لنظام الرئيس السوري بشار الاسد على مدى سنوات الازمة السورية، لاعادة جسور العلاقات الامر الذي فجر غضبا امريكيا بشكل علني خاصة بعد زيارة وفد لرؤوساء البرلمانات العربية وزيارة وزير الخارجية المصري لدمشق مؤخرا.

( أمريكا دعت البلدان العربية لعدم الخلط بين إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وبين موضوع العلاقات مع نظام الأسد)

وذلك في انتقاد صريح لابداء البلدان العربية رغبتها في تعبيد جسور العلاقات مع سوريا رغم الاستياء الامريكي العميق . ان واشنطن تعرف جيدا ان عودة ما يحدث سيقوض العقوبات الامريكية على سوريا وسيضع واشنطن في موقف حرج تماما.

4- خراسان ..

صحيفةُ خراسان كتبت في مقالها ( "إسرائيل" دون رتوش) ..

حكومة نتنياهو الجديدة هي الاكثر تطرفا وعنصرية حتى في مقاييس الكيان الصهيوني نفسه , لذلك تفجرت تظاهرات احتجاجية مستمرة ضخمة منذ تشكيل هذه الحكومة قبل نحو شهرين.

( إن هناك مخاوفَ في المحافل بفلسطين المحتلة من أن تؤديَ مواقفُ وسياسات حكومة نتنياهو لإنزلاق الكيان بحروبٍ تُسجِّلُ نهايتَه)

حكومة نتنياهو وسعت الاستيطان بالضفة الامر الذي بات يهدد باندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة واسعةِ النطاق قد تمتد لعمق اراضي 1948 ايضا، وكل ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الكيان الصهيوني خطرا يهدد بتحولِ الصراع الدائر بين الحكومة والمعارضة الى حربٍ اهلية تؤدي لسقوط الكيان برمته.

5- ابرار..

في تقريرها ( تظاهرات في العراق ضد تغيير قانون الإنتخابات) كتبت صحيفة ابرا..

التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اعلن رفضه لمشروع تغيير قانون الانتخابات في العراق، وجاء الاعلان وسط انباء عن انتشار مقاتلين مسلحين من اعضاء "سرايا السلام " التابعة لهذا التيار.

(إن البرلمان العراقي أجَّلَ مناقشة كانت مقررة أمس لبنود اللائحة التي تتضمن تغييرات وإصلاحات في قانون الإنتخابات)

وترى محافل سياسية عراقية ان اللائحة اقرب ما تكون لتدوين قانون جديد للانتخابات وليس مجرد اصلاحات وتغييرات في القانون القديم جدير بالذكر ان الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق يدعم هذه اللائحة.