ماذا طلب الرئيس العراقي من نظيره الآذربيجاني؟

العالم-العراق

وجاء في البيان الرئاسي،ان :"اللقاء بحث ايضاً الاتفاق على ضرورة الارتقاء بها وتطويرها، حيث أكد رشيد أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين".

وأوضح رشيد، أن "العراق وبعد تجاوزه لعديد من التحديات وتشكيل الحكومة، يعيش حالة من الاستقرار المتميز على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية"، مؤكداً "الجهود لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل يهدف إلى تأهيل البنى التحتية في البلاد والنهوض بواقعها الاقتصادي بشكل عام"، مشيراً إلى "حجم الفرص الاستثمارية التي ستتحقق بعد إقرار الموازنة".

وبين، إن "العراق تغيّر نحو الأفضل وهو أحد مؤسسي الأمم المتحدة وعلاقاته الخارجية ممتازة وقد قام بوساطات مهمة على المستوى الإقليمي لتقريب وجهات النظر"، مؤكداً "جدية الحكومة الحالية في تحقيق استقرار شامل وبشهادة زوار البلاد الذين أشادوا بالتطور الأمني والاقتصادي الحالي"، مشيراً إلى أن "أغلب الدول العربية تتمنى أن يستعيد العراق دوره المحوري".

واشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية تشجيع رجال الأعمال للاستثمار، مطالباً برفع حظر التأشيرة عن العراقيين"، معبراً عن "تمنياته بالنجاح لقمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها باكو"

من جانبه عبر علييف، عن شكره للرئيس العراقي على قبوله الدعوة ومشاركته في القمة، مؤكداً أن "زيارة رشيد تشكل فرصة لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتعضيدها بين البلدين على مستويات عدة"، موضحاً "دور حركة عدم الإنحياز وتأثيرها في العالم والخطط المستقبلية لإنشاء ممثلية لها في نيويورك".

وأكد علييف، خلال اللقاء "حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون والتنسيق مع العراق سيما في نواحي العمل والبناء والصناعات"، مبينّاً أن "هناك فرصا لتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وبما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والرفاه".

وأعرب، عن "أمله بأن يتم اعتماد الشهادات الممنوحة للطلبة العراقيين الذين ينالون شهاداتهم من آذربيجان".