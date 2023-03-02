حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا بلغ 4.9 مليار دولار في العام 2022

العالم - ايران

وذكرت وكالة "تاس" مساء الأربعاء ، ان كاتيرين قال في تصريح له: إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية شهد نموا بنسبة 20٪ ليصل إلى 4.9 مليار دولار في العام 2022 ،لكننا نتوقع أن يرتفع الى 40 مليار دولار في السنوات المقبلة.

واضاف: الشركات الروسية مهتمة جدا بدخول إيران التي تعد جسرا للتجارة مع الشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا. النقطة الثانية هي أن إيران لديها تجربة فريدة من سنوات من النشاط وسط العقوبات الغربية.

وتابع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية: ان الظروف متوفرة في الوقت الحالي لتعزيز التعاون مع إيران في جميع المجالات تقريبًا، من الزراعة إلى التقنيات المتقدمة والطاقة والهندسة والمنسوجات والسياحة كما ان الاستثمار المتبادل والتعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة يحظى بإمكانات عالية.

وافاد القسم الصحفي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية يوم الأربعاء ، بعد عقد الاجتماع الخامس لندوة عبر الإنترنت لمجموعة العمل حول التعاون الإقليمي بين إيران وروسيا ، أن البلدين مستعدان لإنشاء غرفة تجارة مشتركة.

وجاء في تقرير الوزارة عن هذا الاجتماع: إن ممثلي البلدين أعربوا عن رغبتهم في الإسراع بعملية تشكيل إطار قانوني للتعاون الأقاليمي ومواصلة مشروع فتح مراكز الأعمال التابعة للمحافظات الإيرانية في مختلف مناطق روسيا وبالعكس.

ووفقًا لتقرير وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ، ناقش الطرفان أيضًا التفاعل بين المناطق الاقتصادية الخاصة للبلدين والتعاون التجاري وسبل زيادة السياحة.

كما أكد المشاركون في هذا الاجتماع على التعاون في مجال النقل والدعم فيما يتعلق بالاستخدام الفعال لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.