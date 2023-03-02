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مخاوف من حدوث انهيارات جراء أنفاق ميليشيا قسد في القامشلي

مخاوف من حدوث انهيارات جراء أنفاق ميليشيا قسد في القامشلي
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

يشعر الكثير من سكان الريف الشمالي للحسكة السورية على طول الشريط الحدودي مع تركيا بالخوف والقلق من انهيار الأنفاق التي حفرتها ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأميركي نتيجة الهزات التي تشهدها المنطقة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لوكالة سانا أن الأنفاق التي تواصل الميليشيا حفرها بين الأحياء السكنية وتحت الطرقات الرئيسية وغيرها يمكن أن تؤدي إلى انهيار المنازل والمنشآت فوق رؤوس المواطنين في تلك المناطق.

مصادر أهلية في بلدة القحطانية ذكرت أن “ميليشيا (قسد) حفرت نفقاً يحيط بكامل البلدة بريف القامشلي الشرقي، ما يهدد المنازل الواقعة على أطراف البلدة بالانهيار جراء أعمال الحفر وخاصة أن بعض الأنفاق تمر من تحت منازل البلدة، وهذا الحال ينطبق على أغلبية مدن وبلدات وقرى الشريط الحدودي”.

وفي بلدة معبدا الواقعة إلى الشرق من بلدة القحطانية بينت المصادر أن الأنفاق تسببت بهبوط عدد من الأبنية خلال الفترة الماضية، منها بناء قيد الإنشاء وذلك بسبب حفر أحد الأنفاق ومروره تحت المنازل.

كما لفتت مصادر أهلية في مدينة القامشلي إلى أن انهيار نفق تسبب بسقوط صهريج للوقود في الشارع الرئيسي لحي طي بالمدينة، بينما تسببت أنفاق أخرى بانهيارات وحفر كبيرة وسط الشارع السياحي.

وتسببت الأنفاق التي أحدثتها ميليشيا (قسد) منذ سنوات في المناطق التي تنتشر فيها بوفاة عدد كبير من الأشخاص خلال عمليات الحفر نتيجة انهيارات مفاجئة في التربة.

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