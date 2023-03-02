إرهابيون تابعون لواشنطن يحتجزون ألفي لاجىء سوري في مخيم الركبان

العالم - سوريا

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا اللواء أوليغ غورينوف في بيان صحفي نقلته وكالة تاس: إنه “وفقاً للمعلومات الاستخباراتية الواردة من مخيم الركبان فإن المجموعات الإرهابية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز ما لا يقل عن 2000 شخص في ظل ظروف مأساوية وحاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية”، مشيراً إلى أن الوصول إلى المخيم “لا يزال مستحيلاً على المنظمات الإنسانية مع عدم توفير ضمانات أمنية”.

وبين المسؤول العسكري الروسي أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبظروف صعبة “خرج ثلاثة أشخاص، امرأتان وطفل من المخيم، حيث تم نقل إحدى الامرأتين وهي في وضع خطير إلى مركز طبي في دمشق”.

يذكر أن الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين أكدتا عدة مرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على المماطلة بعملية إغلاق المخيم رغم الظروف المأساوية التي يعيشها قاطنوه، وتقوم بكل الإجراءات التي تؤمن لقواتها سيطرة كاملة على منطقة التنف، ومواصلة دعم وتجهيز الإرهابيين الذين تستخدمهم لاستمرار التوتر والإرهاب في سورية.