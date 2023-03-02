الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
١٠:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي في عسلوية

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي في عسلوية
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

 برعاية رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي تم رسميا اليوم الخميس افتتاح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي لاستخراج الغاز في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

العالم - ايران

وباكتمال هذه المرحلة سيتم انتاج 50 مليون مترمكعب من الغاز الحلو و77 الف برميل من السوائل الغازية و2900 طن من الغاز السائل ( بروبان وبوتان) ، و2750 من الايثان ، و400 طن من الكبريت ، هذا كله سيضاف الى الانتاج السابق للحقل.

ومصفى المرحلة 14 سيكون آخر مصفى في توسيع منشآت حقل بارس الجنوبي وقد نفذته شركة بارس الايرانية للنفط والغاز التابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية ما يشير الى القدرات الداخلية المتطورة في مجال الطاقة.

وتحقق صادرات هذه المرحلة 3.5 مليار دولار سنويا للبلاد.

وكان رئيسي قد وصل بوشهر صباح اليوم بمعية عدد من الوزراء والمساعدين لافتتاح مشاريع والاعداد لمشاريع جديدة في المحافظة.

روابط ذات صلة

رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة

رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إضراب شامل في أريحا والأغوار حداداً على الشهيد حمدان

ملفات الإضطهاد في البحرين: عمار عبد الغني عبد الله

الصراع "الاسرائيلي" بين الوجوه الناعمة والمتطرفة

الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتايوان

الأمن البرلمانية: جهود شاملة لكشف أبعاد التسمم في المدارس

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي في عسلوية