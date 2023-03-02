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بالفيديو.. واشنطن تبيع تایوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

يتزايد التصعيد بين الولايات المتحدة الاميركية والصين على خلفية الخلافات بشان تايوان.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أعلنت المصادقة على بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز إف 16.

وبحسب الوزارة فان الصفقة تضم مئة صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات من طراز إيه جي إم-88 بي 'هارم'، ومئتي صاروخ جو جو متوسط المدى متطور من طراز إيه آي إم-120 سي-8 'أمرام'، وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمية.

وقالت الدفاع الاميركية ان هذه الصفقة ستعزز قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي وأمنها الإقليمي

في المقابل نددت الصين بالخطوة الاميركية وحذرتها من عواقب سياساتها المتعلقة بتايوان، وقالت الخارجية الصينية إن عواقب حقيقية ستترتب على رفض الولايات المتحدة تغيير مسارها بشأن تايوان، وحثت الادارة الاميركية على وقف تسليح تايوان واتهمتها بانتهاك القواعد المتفق عليها بهذا الشان.

الخارجية الصينية جددت كذلك تأكيد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن مبدأ 'صين الواحدة' أساس مهم لإقامة علاقات دبلوماسية معها.

يذكر أن صفقة الاسلحة تاتي في ظل تزايد تجاوز الاختراقات التي تنفذها طائرات صينية للاجواء التايوانية، حيث اعلنت وزارة الدفاع في تايبه الاربعاء رصدها 19 طائرة مقاتلة صينية من طراز (جي تن) في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، واكدت أن المقاتلات الصينية حلقت في منطقة 'أديز' للدفاع الجوي.

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بالفيديو.. واشنطن تبيع تایوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار

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