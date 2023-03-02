إيران ترفع تبادلها التجاري مع أرمينيا إلى 3 مليارات دولار

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وخلال لقائه نائب رئيس وزراء أرمينيا مهر غريغوريان في يريفان الأربعاء، أشار وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني صولت مرتضوي إلى اللقاءات والمحادثات بين رئيسي البلدين في الأشهر الأخيرة، معتبرا هذا الأمر مؤشرا لأهمية التعاون بين الجانبين.

وفي إشارة إلى الروابط التاريخية بين شعبي البلدين والعلاقات الودية القائمة بين البلدين، قال: شعبي إيران وأرمينيا كانا دائما إلى جانب بعضهما بعضا عبر التاريخ وفي ظروف إقليمية ودولية صعبة وكوارث طبيعية، وستستمر هذه التفاعلات الودية.

وشدد وزير العمل على جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز علاقات حسن الجوار، خاصة في منطقة القوقاز، وأضاف: "لحسن الحظ، في حكومة السيد رئيسي، فإن أولوية التعاون الخارجي تستند إلى دول الجوار، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، فإن هنالك حاجة إلى تفاعل أوثق بين البلدين أكثر مما هو محسوس بالفعل، ومن الضروري زيادة التفاعلات في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار."

وقال مرتضوي: إن تطوير العلاقات الودية والشاملة مع أرمينيا من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي: في الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في طهران، أكد رئيس جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى على أهمية العلاقات بين إيران وأرمينيا وتطوير العلاقات الثنائية وكلف مختلف المؤسسات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار في المستقبل القريب.

وأشار إلى أنه في السنوات الماضية، تم اتخاذ خطوات جيدة في تطوير العلاقات مع منطقة القوقاز وأرمينيا، وقال: العلاقات السياسية بين البلدين في مستوى جيد، لكن التعاون الاقتصادي يحتاج إلى التخطيط والتنمية.

وقال مرتضوي: إن وزارة العمل في جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى إدارة وصنع السياسات لقطاع العمل وأصحاب العمل في البلاد، تدير حصة كبيرة من الاقتصاد الإيراني، وهذه منصة لتطوير التجارة بين البلدين.

وفي إشارة إلى النطاق الواسع لصلاحيات هذه الوزارة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية قال: إن الاستعداد اللازم متوفر لتبادل الخبرات مع أرمينيا في مجالات العمل وأرباب العمل والتعاون والرفاهية والتدريب الفني والمهني.

* نائب رئيس وزراء أرمينيا

من جانبه أعرب "مهر غريغوريان"، نائب رئيس وزراء أرمينيا، عن تقديره للجهود الخاصة التي تبذلها جمهورية إيران الإسلامية لتطوير التعاون مع أرمينيا، وقال: على مر التاريخ، كان لشعبي البلدين علاقات جيدة في جميع الأحداث.

ورحب بالقدرات الاقتصادية لوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، وشدد على الحاجة إلى صياغة آلية لتطوير التعاون الثنائي.

وأوضح نائب رئيس وزراء أرمينيا الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أرمينيا وقال: في هذا الصدد، نحن على استعداد لاستضافة شركات إيرانية كفوءة، بعضها تحت إدارة وزارة العمل.

ووصل وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني صولت مرتضوي، إلى يريفان مساء الأحد على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من "نارك ميكريتشيان" وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا.

وتتضمن الزيارة الاجتماع مع بعض الوزراء والمسؤولين السياسيين والثقافيين والاقتصاديين في جمهورية أرمينيا وزيارة المراكز الاقتصادية والتجارية في هذا البلد من أجل مناقشة وتبادل الآراء حول توسيع التعاون الثنائي في إطار اللجنة المشتركة.