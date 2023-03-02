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بلينكن يدعو لافروف لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وبدء حوار دبلوماسي

بلينكن يدعو لافروف لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وبدء حوار دبلوماسي
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال حديث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين، إلى إنهاء العملية الخاصة في أوكرانيا وبدء حوار دبلوماسي.

العالم- اوروبا

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة العشرين في الهند: "طلبت من وزير الخارجية الروسي.. إنهاء هذه الحرب العدوانية والانخراط في دبلوماسية هادفة يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم".

وفي ذات المؤتمر أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه أبلغ لافروف بأن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو في مجال الحد من الأسلحة النووية.

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

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بلينكن يدعو لافروف لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وبدء حوار دبلوماسي

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