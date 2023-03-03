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حزمة مساعدات عسكرية جديدة امريكية لاوكرانيا

حزمة مساعدات عسكرية جديدة امريكية لاوكرانيا
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة وعتادً عسكريًا.

العالم-الأميركيتان

وقال كيربي خلال إفادة صحفية من البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستقدم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا، وستشمل في الغالب ذخائر الأوكرانيون لأنظمة هايمارس الصاروخية الموجودة عندهم, حسبما نقل موقع سبوتنيك .

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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حزمة مساعدات عسكرية جديدة امريكية لاوكرانيا

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