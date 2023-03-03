شاهد.. مدير الوكالة الدولية للطاقة 'رافائيل غروسي' يصل الى طهران

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. تلبية لدعوة رسمية، يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رفاييل غروسي" طهران على راس وفد رفيع المستوى.

زيارة سيجري خلالها غروسي محادثات مع رئيس المنظمة الذرية الايرانية "محمد إسلامي" وسيلتقي مسؤولين اخرين رفيعي المستوى، قبل ان يغادر العاصمة الايرانية متوجها الى فيينا بعد ظهر يوم السبت.

هذه الزيارة تاتي خلافا لمزاعم حول احجام ايران عن الاجابة عن تساؤلات الوكالة، وبعد تقارير اخبارية زعمت انه تم العثور على جزئيات من اليورانيوم مخصبة باكثر من ثمانين في المئة، ولم يؤكده المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد إسلامي": "المهم هو مقدار المواد التي تم انتاجها وتخزينها، المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا انها بنسبة 60 في المئة وان خط انتاجنا هو ستون بالمئة".

مزاعم تحولت الى خلاف بين اميركا والاوروبيين بشأن طبيعة الرد عليها، بحسب صحيفة وول ستريت، ولذلك، اكد المسؤول عن ملف ايران في الخارجية الاميركية "روبرت مالي" ان واشنطن ستنتظر نتائج سفر غروسي الى طهران، قبل اتخذا قرار بشأن الخطوات المقبلة.

ومع عدم قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ قرار شجاع للعودة الى الاتفاق النووي، بسبب الضغوط والمشاكل الداخلية، رغم امكانية الوصول الى اتفاق في مفاوضات رفع الحظر بحل القضية او القضيتين العالقتين حتى الان.

اكدت ايران انها لن تقبل بشيء يفرض عليها بضغوط سياسية، كما وجهت تحذيرا باحتفاظها لنفسها بحق الرد الحاسم في المكان والزمان المناسبين على اي تهديد واجراء خاطئ من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد ان هدد رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية الحيوية والمنشات النووية الايرانية السلمية، وهو ما اعتبره سفير ايران الدائم لدى الامم المتحدة "امير سعيد ايرواني" انتهاكا للقانون الانساني والدولي وميثاق الامم المتحدة، وتهديدا حقيقيا للسلام والامن الدوليين.