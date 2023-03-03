شاهد.. اجتماع مرتقب لـ'بايدن' و 'شولتز' في واشنطن

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل.. الحرب في أوكرانيا ما تزال الشغل الشاغل لكبار قادة العالم والعنوان الأبرز للقاءات والاجتماعات عالية المستوى، مسؤولون أميركيون أكدوا أن الرئيس جوب بايدن سيستقبل في البيت الأبيض المستشار الألماني "أولاف شولتز" لتنسيق المواقف بشأن أوكرانيا وبحث احتمالية قيام الصين بدعم روسيا في الحرب.

وفي الإطار أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" أن بلادها لم ترصد أي أدلة على أن الصين اتخذت قرارا بتزويد روسيا بالأسلحة إلا أن هذا الاحتمال مايزال مطروحا على الطاولة، فيما توعد مسؤولون آخرون بالرد على هذه الخطوة في حال حصولها.



وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي "جون كيربي": "أعتقدأن هذا القرار لن يصب في صالح الصين وسمعتها الدولية التي توليها أهمية كبيرة، وقد عبرنا عن ذلك للصينيين"



مصادر مطلعة كشفت عن أن الولايات المتحدة ستكشف عن حزمة مساعدات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار وتتألف بشكل أساس من الذخيرة.

وعلى الجانب الآخر فقد أكد وزير الخارجية الصيني "تشين غانغ" خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين أن بلاده ستحافظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا على جميع المستويات.

وفي الإطار قالت الخارجية الصينية عبر بيان إن الوزير "غانغ" أبلغ نظيره الروسي "سيرغي لافروف" بأن بكين تدعم الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام ومستعدة للعب دور بناء لإنهاء الأزمة.

ميدانيا تحدثت مصادر إعلام روسية عن أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من مدينة باخموت التي شهدت معارك طاحنة، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق انتصار نوعي فيها يكون بوابة لهجمات أوسع في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد، فيما حاولت القوات الأوكرانية من خلال التشبث بمواقعها تكبيد القوات الروسية أكبر قدر ممكن من الخسائر.