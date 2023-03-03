وفد اوروبي يزور شمالي الضفة ويتطلع عن اعمال عنف المستوطنين

العالم-فلسطين

وترأس ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وفدا يضم نحو 20 سفيرا وقنصلا، وزاروا بلدات حوارة، وزعترة وبورين بمحافظة نابلس.

وحسبما نقل موقع معا ,قدم الوفد واجب العزاء لعائلة المواطن سامح أقطش، والذي استشهد خلال أعمال عنف نفذها مستوطنون.

وشن مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينية في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، والتي أسفرت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة العشرات".

وفي كلمة أمام الصحفيين عقب تقديم واجب العزاء، قال الممثل الأوروبي "قررنا أن نبدأ من زعترة لنقدم واجب العزاء، للتضامن معكم، ونقول يجب أن يتوقف عنف المستوطنين في كل المناطق، من حق السكان والعائلات والأطفال أن يعيشوا بأمان وحرية ويجب حمايتهم".

وأضاف "نطالب بمحاسبة كل من ارتكبوا تلك الجرائم، وأن يقدموا للعدالة ويأخذ جناة عقوبة ما اقترفوه"، مشددا على رفض الاتحاد الأوروبي لتلك الأعمال.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا .