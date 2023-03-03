الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

جاء ذلك أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه وآخرها في حوارة.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد أداء صلاة الجمعة على مشارف الجبل وانطلاق مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرق نابلس؛ بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان على أراضي البلدة.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة ببيت دجن، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق نتيجة الغاز، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي حوارة، نظم عشرات الفلسطينيين والمتضامنون الأجانب مسيرة جنوب نابلس، واندلع على إثرها مواجهات مع جنود الاحتلال ومستوطنيه الذين اعتدوا على المواطنين ووفد أوروبي في البلدة.

واعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين خلال تغطيتهم للمسيرة في حوارة، وقامت بطردهم وملاحقتهم وتهديدهم بالاعتقال وإطلاق النار عليهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الهلال الأحمر، 6 إصابات خلال مواجهات بيت دجن بينها 5 استنشاق غاز سام وإصابة بقنبلة صوت في القدم، فيما أصيب خلال مواجهات بيتا 16 مواطنا بالاختناق بالغاز السام، وحصيلة مواجهات دوار سلمان الفارسي "يتسهار" في بلدة حوارة 3 إصابات باستنشاق الغاز السام.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين لنبع قريوت جنوب نابلس تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

بالفيديو: إصابات في صفوف المستوطنين بعضها حرجة بعمليتي إطلاق نار قرب أريحا

وفد اوروبي يزور شمالي الضفة ويتطلع عن اعمال عنف المستوطنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تعلن مقتل واعتقال نحو 50 'داعشياً' في العراق وسوريا

الدفاع الروسية: إسقاط 18مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون

أحزاب نيجيرية ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية

جماهير قلقيلية تشيّع جثمان الشهيد 'محمد سليم' في عزون

الحشد الشعبي يتخذ اقصى درجات الحذر بمناطق صحراء الانبار؛ والسبب..

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة