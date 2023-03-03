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اتحاد الشغل التونسي يتهم الحكومة بإغلاق أبواب الحوار

اتحاد الشغل التونسي يتهم الحكومة بإغلاق أبواب الحوار
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

اتهم الاتحاد التونسي للشغل سلطات البلاد بإغلاق أبواب المفاوضات والحوار، في وقت يستعد فيه الاتحاد لتنظيم مظاهرة غدا السبت بالعاصمة.

العالم - تونس

من جانبها دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وحركة النهضة أنصارهما للتظاهر بعد غد رغم قرار السلطات منع التظاهر.

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) اليوم إن المظاهرة النقابية المقررة غدا السبت من أمام مقر الاتحاد "مفتوحة لكل من له غيرة على البلاد".

وأضاف -في تصريحات- أن الحكومة أغلقت أبواب المفاوضات والحوار، وتعمل عمدا على إغراق المؤسسات العمومية، حسب تعبيره، كما شدد المتحدث النقابي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والطبقة الوسطى "تدمرت وتراجعت في مستوى المعيشة".

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