اتحاد الشغل التونسي يتهم الحكومة بإغلاق أبواب الحوار

العالم - تونس

من جانبها دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وحركة النهضة أنصارهما للتظاهر بعد غد رغم قرار السلطات منع التظاهر.

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) اليوم إن المظاهرة النقابية المقررة غدا السبت من أمام مقر الاتحاد "مفتوحة لكل من له غيرة على البلاد".

وأضاف -في تصريحات- أن الحكومة أغلقت أبواب المفاوضات والحوار، وتعمل عمدا على إغراق المؤسسات العمومية، حسب تعبيره، كما شدد المتحدث النقابي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والطبقة الوسطى "تدمرت وتراجعت في مستوى المعيشة".