عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بدعوة جماعة الهيكل

العالم - خاص بالعالم

بقوة السلاح وبحراسة مشددة وتقيد دخول المرابطين والمصلين المئات من المستوطنين يجددون أقتحامهم للمسجد الاقصى المبارك وبشكل مكثف، وذلك بدعوة من ما يعرف"منظمات الهيكل المزعوم"، والجماعات اليهودية المتطرفة التي قامت بأداء طقوس تلمودية برحابه الطاهرة.

المرجعيات الدينية والقوى الوطنية والاسلامية اعتبرت تصريحات ودعوات وزير الامن بن غفير القاضية بتوفير كل الامكانيات للمستوطنين لاستباحة المسجد الاقصى المبارك تمهيدا لتصعيد نحو المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الى شد الرحال بكل الاوقات لصد مخططات المستوطنين وحكومة التطرف القاضية لاقتطاع أجزاء من باحات المسجد لبناء كنيس بداخل باحاته الطاهرة.



وعملت قوات الاحتلال على تشديد من حصارها على البلدة القديمة ووضع حواجز شرطية لأفراغ البلدة القديمة لصالح المستوطنين.

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