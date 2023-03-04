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إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصيب، فجر السبت، مستوطنًا بجراح في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون جنوب محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطن في ساقة جراء إطلاق مقاومون النار على سيارة كان يستقلها هذا المستوطن بالقرب من مستوطنة "حجاي"، شرق مدينة دورا.

وحسب الإعلام العبري، فقد نقل المستوطن (65 عامًا) إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس المحتلة، وأشار إلى أن المنفذين تمكنوا من الإنسحاب بسلام.

يُشار إلى أن عمليات فدائية موزعة على عمليات إطلاق نار ودهس وطعن تم تنفيذها، مؤخرًا، من شبان ومقاومين ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات.

تأتي هذه العمليات المتصاعدة لا سيما الفردية التي تخشى منها سلطات الاحتلال نظرًا لنجاعتها، في ظل استمرار جرائم العدو الإنسانية ضد الشعب الفلسطينيين الأعزل وممتلكاته داخل قراهم ومدنهم.

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إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة

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