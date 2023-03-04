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1500 طالب من 51 بلدا يدرسون بجامعة طهران للعلوم الطبية

1500 طالب من 51 بلدا يدرسون بجامعة طهران للعلوم الطبية
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران " حسن قناعتي " أن 1500 طالب من 51 بلدا يدرسون في هذه الجامعة، مشيرا الى الامكانات المتوفرة فيها والانجازات والنجاحات الدولية التي حققتها ونشاطاتها التي قامت بها حتى الآن.

العالم - ايران

وأعرب المسؤول عن ارتياحه لحضوره في مهرجان اليوم العالمي لجامعات طهران والعلوم الطبية، وأكد ضرورة التعاون بين الجامعات لمشاهدة النشاطات المشتركة وخاصة في هذا المجال الدولي.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران: لقد كانت ايران وبعض الدول تواجه مشاكل لعدم استخدام قدراتها، الا انه وبعد انتصار الثورة الاسلامية تم التغلب على هذه المشكلة حيث علمنا كيف نتقدم ونحقق الانجازات الكبيرة التي لازالت باقية حتى يومنا هذا.

وأشار " قناعتي " الى أجزاء من ارادة الطلبة الايرانيين في تحقيق الانجازات العلمية على الصعيد العالمي وخاصة طلبة العلوم الطبية في طهران، مؤكدا أن حوالي 1500 طالب جامعي من 51 دولة في العالم يدرسون في هذه الجامعة.

وتابع قائلا: لقد استطعنا أن نحصل على ثقة العراق الذي تم فيه ولأول مرة في تاريخ ايران انشاء فرع كامل لجامعة للعلوم الطبية في اطار جامعة السبطين والدخول في منافسة مع الجامعات الاوروبية والاميركية في كربلاء المقدسة.

وشدد رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران على أن هذا الفرع الذي تم تأسيسه بإستثمار العتبة الحسينية قد تم الحاقه بهذه الجامعة وادارته لمدة 50 عاما.

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