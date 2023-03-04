وقفة تضامنية في تونس لتنديد بالحصار على سورية

العالم- سوريا

وندد المشاركون خلال الوقفة بالحصار الظالم والجائر المفروض على سورية من قبل الإمبريالية الأمريكية وحلفائها، مطالبين بوقف الحصار فوراً، وإعادة العلاقات العربية والدولية مع سورية.

ودعا المشاركون إلى إرسال المعونات الإغاثية الإنسانية العاجلة للمتضررين من جراء الزلزال في سورية، ومواصلة تنظيم الوقفات التضامنية مع سورية لكسر الحصار الغربي الجائر ونصرة الشعب الصامد في سورية.

وفي سياق متصل نظمت السفارة السورية في الجزائر اليوم وقفة تضامنية مع الشعب السوري في مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية الجائرة المفروضة عليه.

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من أبناء الجالية السورية في الجزائر إضافة إلى مواطنين جزائريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وفعاليات شعبية ووطنية وسياسية، حيث طالب المشاركون برفع الحصار والإجراءات الظالمة المفروضة على سورية وخصوصاً بعد كارثة الزلزال وما سببه من تداعيات تتطلب التدخل العاجل لرفع المعاناة والظلم.

ويعاني الشعب السوري من حصار جائر فرضته أميركا على البلاد، فاقم أزمة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري في الآونة الأخيرة مخلفا خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات.