خروقات للعدوان وعودة للقتال في بعض الجبهات 

العالم – المشهد اليمني

وقالت وسائل اعلام يمنية ان قوات الجيش ردت على خروقات قوى العدوان في هاتين الجبهتين وكبدتهم خسائر فادحة ، هذا بينما واصل العدوان تصعيده في محافظة الحديدة.

وقالت وسائل اعلام يمنية إن قوى العدوان شنت عددا من الغارات الجوية بمسيرات على بعض المناطق.

هذا في حين واصل الجيش السعودي استهدافه للمدنيين في الشريط الحدودي بين البلدين ما ادى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين.

وقد اثار التصعيد الاخير مخاوف من تصاعد القتال مجددا وفشل المحادثات او المفاوضات التي تجري في دولة عمان. الى ذلك كشفت وسائل اعلام امريكية عن تصاعد الخلافات بين دولتي العدوان السعودية والإمارات على مستوى قادة البلدين بسبب حرب اليمن.

مشيرة إلى أن السعوديين اعترضوا على ما يسمى 'الاتفاقية الأمنية' التي وقعتها حكومة المرتزقة مع الإمارات في ديسمبر الماضي مضيفة أن السعودية نشرت مرتزقة سودانيين في مناطق قريبة من مواقع العمليات الإماراتية وهو ما اعتبره مسؤولون إماراتيون تكتيكات ترهيب من قبل السعوديين.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول معنى عودة القتال في بعض الجبهات؟ وهل فعلا هناك توجه لافشال محادثات مسقط؟ وماذا يعني الخلاف السعودي الاماراتي حول المناطق التي تحتلها في اليمن؟ وهل هناك موشرات لعودة التصعيد والقتال؟ وماذا عن الخروقات والغارات بالطائرات التجسسية في الحديدة فما هو السبب؟ وماهو اهداف العدوان من التصعيد الاخير وهل نستطيع ان نقول ان هذا التصعيد من قبل دول العدوان ام قوى المرتزقة هم من يقوم بهذه الخروقات؟.

كما يبحث البرنامج في الخروقات الحاصلة في الحدود والقصف الذي يقوم به الجيش السعودي هناك؟وهل التصعيد او عودة القتال والاشتباكات يعني ان الحوار او المفاوضات في مسقط وصلت الى طريق مسدود؟ وكيف تقرأ الزيارة العسكرية لبعض القادة السعوديين لقوى المرتزقة في اليمن حيث التقى سلطان البقمي قائد ما يسمى بالتحالف بعدد من قيادات المرتزقة في المخا وشبوة وعدن وغيرها؟ وماذا عن الصراع بين دول العدوان هناك صحف امريكية كشفت لاول مرة عن اختلافات فادحة بين الامارات والسعودية بشان بعض القضايا في المناطق المحتلة؟وهل فعلا تستطيع حكومة المرتزقة الاتفاق مع الامارات بشان الاتفاق الامني دون علم السعودية؟

كم يتناول البرنامج موضوع تحت شعار "سيبقى أصل البن يمنيا"، وبمناسبة اليوم الوطني للبن اليمني، أقامت السلطات في صنعاء مهرجانا ومعرضا للقهوة. ويسعى اليمن من خلال هذه الفعاليات الى تشجيع المزارعين على زراعة شجرة البن من اجل رفع الانتاج والتصدير الذي تراجع بشكل كبير، وتبذل السلطات اليمنية مساعي من اجل تسجيل البن اليمني في قائمة التراث العالمي.

ضيوف البرنامج:

- د.محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن صنعاء



-طالب الحسني اعلامي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...