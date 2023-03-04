طهران : سنسمح طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر

العالم - ايران

في ختام زيارة رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلى طهران والاجتماع والتفاوض مع كبار المسؤولين في ايران ، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان مشترك للتعاون.

وتوصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن ما يلي:

سيتم تنفيذ التفاعلات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بروح التعاون والامتثال الكامل لاختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات جمهورية إيران الإسلامية على أساس اتفاقات الضمانات الشاملة.

فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية المتعلقة بثلاثة أماكن ، أعلنت إيران عن استعدادها لمواصلة التعاون وتوفير المعلومات والمزيد من الوصول من أجل معالجة قضايا الضمانات المتبقية.

تسمح إيران طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر. وسيتم الاتفاق على طريقة تنفيذه بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريبا في طهران.