السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران : سنسمح طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر

طهران : سنسمح طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت إيران انها ستسمح طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر. وسيتم الاتفاق على طريقة تنفيذه بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريبا في طهران.

العالم - ايران

في ختام زيارة رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلى طهران والاجتماع والتفاوض مع كبار المسؤولين في ايران ، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان مشترك للتعاون.

وتوصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن ما يلي:

سيتم تنفيذ التفاعلات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بروح التعاون والامتثال الكامل لاختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات جمهورية إيران الإسلامية على أساس اتفاقات الضمانات الشاملة.

فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية المتعلقة بثلاثة أماكن ، أعلنت إيران عن استعدادها لمواصلة التعاون وتوفير المعلومات والمزيد من الوصول من أجل معالجة قضايا الضمانات المتبقية.

تسمح إيران طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر. وسيتم الاتفاق على طريقة تنفيذه بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريبا في طهران.

روابط ذات صلة

رئيسي : نتوقع من الوكالة الذرية الدولية ان لا تتاثر بمآرب القوى العالمية

غروسي: القدرات العالية للمتخصصين النوويين الايرانيين فرصة لتطوير دول الجوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرا الخارجية التونسي والسوري يبحثان عودة العلاقات بين البلدين

دعوى قضائية ضد أمير سعودي لعجزه عن سداد إيجار طائرة خاصة!

زيارة غروسي لطهران تختلف بالشكل والمضمون عن زياراته الثلاث الماضية

طهران : سنسمح طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر

شاهد.. مقاومون يطلقون النار تجاه طائرة استطلاع اسرائيلية في جنين

صحيفة أمريكية: عرين الأسود تفعل ما لا تفعله السلطة الفلسطينية