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احتجاجا على تصريحات قيس سعيد..

الشرطة السنغالية توقف 14 ناشطا أمام سفارة تونس في دكار

الشرطة السنغالية توقف 14 ناشطا أمام سفارة تونس في دكار
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة السنغالية 14 شخصاً من بينهم عضو في البرلمان، أمس السبت، أمام السفارة التونسية، بحسب محافظ دكار ومحام يمثل الموقوفين بتهمة "المشاركة في تظاهرة محظورة".

العالم- إفريقيا

وأشار المحامي موسى سار إلى أنّ الموقوفين، بمن فيهم النائب جاي ماريوس ساغنا، ما زالوا محتجزين في مركز الشرطة المركزي في دكار.

وأكد محافظ المدينة مور تالا تاين عملية التوقيف.

وبحسب المحامي، جرى أيضاً توقيف صحافيين اثنين لفترة وجيزة.

وقال سار: "جرى القبض عليهم لمشاركتهم في تظاهرة محظورة. لقد ذهبوا لتقديم رسائل احتجاج فردية إلى السفارة التونسية".

وتأتي الحادثة في أعقاب تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أثارت تنديداً محلياً ودولياً.

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