شاهد.. شبكات التواصل تعلق على أبرز الأحداث في العالم العربي

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في التفاصيل.. قمعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مظاهرة للمستوطنين في "تل أبيب" احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إقرارها.

ووفق مصادر عبرية، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت عددا منهم لدى محاولتها تفريق المظاهرا.

ودارت مواجهات شديدة بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في "تل أبيب"، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في الاراضي المحتلة وإغلاقها أمام حركة المرور.

كما صادق الكنيست الإسرائيلي،بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين "متهمين" بتنفيذ عمليات بطولية قتل فيها إسرائيليون.

وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.وقد طرحه مايسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير" وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه.

وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل" حسب وصف نص المشروع.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الاسبوع الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة.

أما في بلاد الحرمين، فقد وجه الداعية السعودي "عماد المبيض"، رسالة إلى الملك "سلمان" ووليه عهده "محمد بن سلمان" والمستشار "تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، قائلا لهم: "اتقوا الله في هذا البلد".

وتوجه إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا بكلامه إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، المسؤولة عن تنظيم حفلات وسهرات مختلطة بحضور نجوم، قائلا: "اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا وفي هذا الجيل.

في سياق السياسة التي يتبعها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في إخضاع كل مؤسسات الدولة لقبضته وتوريط من يخالفه في قضايا كالفساد و"الإرهاب" والخيانة توصلهم الى السجن وحتى الى الإعدام، كشفت منظمة حقوقية أن النائب العام السعودي طالب بإعدام 10 قضاة بتهمة الخيانة العظمى.

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