قيادي بحزب الله: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية

العالم - لبنان

وأكد أن أولويتنا تكمُن في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن نوقف الانهيار وننقذ البلد، ولكن أولوية فريق التحدي والمواجهة أخذ البلد إلى مغامرة جديدة للانقلاب على التوازنات السياسية الداخلية، مضيفاً إنهم يريدون الإمساك بالبلد ليغيّروا هويته وموقعه ودوره في المنطقة، وليلحقوه بركب التطبيع.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد علي يحيى الزين (كربلا) بمناسبة مرور اسبوع على استشهاده، وذلك في حسينية بلدة شحور الجنوبية.

وشدد الشيخ قاووق على أن الرهان على مساعدة خارجية هو رهان على سراب، لأن هناك دول إقليمية مع أميركا يضعون فيتو على أي مساعدة خارجية للبنان، وهذا يفرض علينا أن نعتمد على أنفسنا في إنقاذ بلدنا، ولا يمكن إنقاذ البلد بالكيديات وتصفية الحسابات.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن جماعة التحدي والمواجهة يريدون انتخاب رئيس منصة للانقضاض على الثوابت الوطنية لتصفية الحسابات السياسية، ولكن موقف حزب الله واضح، حيث إننا لسنا في موقف ضعيف ولسنا في العام 1982 حتى يأتي رئيس على ظهر دبابة أو يأتي رئيس بضغط الجوع والأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وختم الشيخ قاووق مؤكداً أن العروبة الأصيلة هي عروبة المقاومة في فلسطين ولبنان، وليست العروبة الأميركية المزيفة.