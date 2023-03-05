أميركا تمنح 'مسيح علي نجاد' 100 الف دولار لقيامها بأنشطة معادية لإيران

العالم - ايران

وجاء منح المبلغ المذكور لهذه العميلة المتقمصة دور الناشطة المدنية لدورها في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها ايران واستشهد خلالها اكثر من 100 من المحافظين للأمن لدى مواجهتهم للعناصر المخلة بالامن الذين قاموا بأعمال الفوضى وانتهكوا حرمة المقدسات وحرقوا الممتلكات العامة.

وأظهرت بيانات الموقع الاعلامي لميزانية الادارة الاميركية أن هذه الوكالة منحت المبلغ المذكور على 3 دفعات لهذه العميلة لميزانية شهر مارس العام الميلادي الحالي.

وأظهرت هذه البيانات أن المشار اليها التي تذرف دموع التماسيح على الشعب الايراني وتتظاهر بدعمه قد استلمت مبلغ ۱۰۸ الف دولار من هذه الوكالة لوفائها لأميركا واثبات عمالتها للإدارة الاميركية ومعارضتها للشعب الايراني.