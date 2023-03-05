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السوداني يصل القاهرة في زيارة رسمية

السوداني يصل القاهرة في زيارة رسمية
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، فيما أكد مكتبه الإعلامي ان السوداني سيجري مباحثات رسمية حول عدد من الملفات.

العالم - مصر

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، نقلا عن بيان أصدره مكتب السوداني الإعلامي أن "مراسم استقبال رسمية جرت في مطار القاهرة الدولي، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

واضاف البيان، ان "رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، كان على رأس المستقبلين للسوداني في مطار القاهرة"، مشيرا الى ان "المراسم شهدت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف".

واشار المكتب الى ان "السوداني سيجري خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، تتناول عدداً من الملفات المشتركة بين الجانبين".

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السوداني يصل القاهرة في زيارة رسمية

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