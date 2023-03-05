السوداني يصل القاهرة في زيارة رسمية

العالم - مصر

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، نقلا عن بيان أصدره مكتب السوداني الإعلامي أن "مراسم استقبال رسمية جرت في مطار القاهرة الدولي، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

واضاف البيان، ان "رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، كان على رأس المستقبلين للسوداني في مطار القاهرة"، مشيرا الى ان "المراسم شهدت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف".

واشار المكتب الى ان "السوداني سيجري خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، تتناول عدداً من الملفات المشتركة بين الجانبين".