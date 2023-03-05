السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لمصر

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عاد اليوم الأحد، إلى بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رغبة العراق بتفعيل اللجان المشتركة مع مصر، فيما اشار نظيره المصري مصطفى مدبولي الى أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية السيد مصطفى مدبولي ترأسا، اليوم الأحد، المباحثات الرسمية التي عُقدت بين وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسيادته إلى العاصمة القاهرة، التي وصلها صباح اليوم".

وأكد السوداني خلال اللقاء، على "العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات"، معربا عن سروره "لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".

وشدد على "رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري "أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم"، لافتا الى "رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، في ما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة".

وبحسب البيان فأن الجانب العراقي أعرب عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهري أيار أو حزيران القادمين.