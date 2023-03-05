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شركة "بارتنر" الصهيونية تعلن توقيع اتفاقية مع "شاهد" السعودية

شركة
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "بارتنر" الصهيونية، أنها وقعت على اتفاقية تعاون مع منصة "شاهد" السعودية، وهي أكبر منصة عربية لخدمة "الفيديو حسب الطلب"، ومملوكة من قِبل مجموعة MBC.

العالم- السعودية

ووفقا لصحيفة "ذي ماركر"، تسمح الاتفاقية لـ"بارتنر" الصهيونية ببث مضامين "شاهد"، وأن هذه الصفقة جاءت في أعقاب "اتفاقيات إبراهام" التي طبعت دول عربية من خلالها علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وإثر مفاوضات بين الجانبين خلال السنتين الأخيرتين.

وتسمح الاتفاقية لزبائن "بارتنر" شراء رزم تشمل اشتراكًا في خدمات الهاتف الخليوي وفي تطبيق "شاهد".

وبحسب الصحيفة، فإن زبائن "بارتنر" في المجتمع العربي، الذين يشتركون في خدماتها من دون استخدام بطاقة ائتمان، سيتمكنون من الدفع مقابل مضامين "شاهد" بواسطة أمر تحويل ثابت من حساب في البنك.

ويتم تحميل منصة "شاهد" بكل ما يعرض من أفلام ومسلسلات وبرامج في مجموعة قنوات MBC بتقنية عالية.

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شركة "بارتنر" الصهيونية تعلن توقيع اتفاقية مع "شاهد" السعودية