الفئران الأبطال قادمون!

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الفئران مجهزة بحقيبة متطورة بداخلها جهاز تحديد مواقع (GPS) متطور للغاية ، وكاميرا عالية الدقة ، وميكروفون حساس ، بالإضافة إلى سماعة يمكن من خلالها التواصل مع الأشخاص المحاصرين ،

وبعد ذلك يتم إطلاق إشارة صوتية تخبر الفأر بأنه أنهى مهمته على أكمل وجه ، وأن هناك مكافأة شهية بإنتظاره في الخارج.

وعن السبب في إستخدام الفئران بالذات قالت الدكتورة “دونا كين” وهي عالمة حيوان إسكتلندية ، والمشرفة على برنامج تدريب فئران الإنقاذ، انه بطبيعة الحال الفئران حيوانات فضولية ومغامرة وهذان هما أهم جانبين من جوانب البحث والإنقاذ.

واشارت الى انه نظرا لصغر حجمها وحاسة الشم الممتازة، فإن هذه المخلوقات مناسبة تماما للعثور على البشر في مساحات صغيرة وضيقة.

مشروع تدريب حيوانات الإنقاذ هو برنامج طموح تابع لمنظمة APOPO البلجيكة الغير حكومية بالتعاون مع جامعة “ايندهوفن للعلوم والتقنية”، وقد تم إطلاقه منذ حوالي عشر سنوات في “تنزانيا” لتدريب الكلاب والقوارض على الإنقاذ ، بالإضافة إلى إكتشاف الألغام الأرضية مما ساهم في إكتشاف أكثر من 6000 لغم أرضي ، وحوالي 3000 قطعة سلاح صغير وذخيرة ، وما يصل إلى ألف قنبلة في العديد من البلدان ، بما في ذلك موزمبيق وأنغولا وكمبوديا وتايلاند وفيتنام ولاوس.