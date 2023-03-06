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غروسي: انتظر بفارغ الصبر عقد الاجتماعات الفنية

غروسي: انتظر بفارغ الصبر عقد الاجتماعات الفنية
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انه وخلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، نوقشت أهمية اتخاذ خطوات لتسهيل المزيد من التعاون من أجل تسريع حل قضايا الحماية المتبقية.

العالم - ايران

واضاف غروسي اليوم الاثنين في كلمته باجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران والوكالة الدولية يقران بأن مثل هذه التفاعلات الإيجابية يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الدول الأعضاء.

وتابع : بعد مباحثاتي مع النائب الاول للرئيس الايراني في طهران ، علمت أن إيران وافقت على السماح للوكالة بمواصلة إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية اللازمة للوكالة للقيام بمهمتها.

وقال : الآن أتطلع إلى المناقشات الفنية المقبلة والتنفيذ السريع والكامل لضمانات إيران والبيان المشترك لي والنائب الرئيس الإيراني.

واستطرد القول : إنني أقدر تأكيدات إيران الرفيعة المستوى بأنها مستعدة للقيام بأنشطة تحقق ومراقبة إضافية مناسبة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل قضايا الضمانات المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمواقع الثلاثة غير المعلنة حيث وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثارا لجزيئات اليورانيوم من أنشطة إنسانية .

يتبع ..

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